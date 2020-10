Sophia Loren protagoniza la cinta “The Life Ahead”

ROMA.- Sophia Loren está de regreso en la pantalla.

La diva italiana protagoniza la cinta The Life Ahead, en la que es dirigida por su hijo Edoardo Ponti.

«Realmente amo trabajar con mi hijo porque siento que nos conocemos muy bien. Amo la manera en que me dirige”, dijo Loren a Entertainment Weekly.

La cinta marca el regreso de la actriz a la pantalla luego de haber hecho la cinta Nine (2009), pequeños papeles y un documental. Pero el regreso no fue intencional.

«Simplemente sucedió. Quería sentirme inspirada y desafiada. No sabía de ninguna película que quisiera hacer de inmediato”, añadió a la publicación.

The Life Ahead, a estrenarse el 13 de noviembre en Netflix, se sitúa en la costa de Italia y cuenta la vida de Madame Rosa, una sobreviviente del Holocausto que ha estado al cuidado de los hijos de varias prostitutas. De pronto, le piden hacerse cargo de Momo, un chico de la calle problemático que recientemente la robó. La difícil relación, se convertirá en un vínculo conmovedor entre los dos.

El regreso de la diva italiana debía estar enmarcada por la voz de otra diva, su compatriota Laura Pausini.

Así, la intérprete, nacida en Faenza, lanzó ayer Io si, la canción principal de The Life Ahead.

La canción fue escrita por la cantautora Diane Warren, nominada a 11 premios Oscar y ganadora del Grammy, Emmy y Globo de Oro, entre otros reconocimientos.

«Me emocionó esta canción desde la primera vez que la escuché. Fue un gran placer tener la oportunidad de colaborar con Diane Warren. Nos conocimos desde hace muchos años y siempre la he admirado, pero siento que este era el momento justo y el proyecto ideal para que nuestras carreras coincidieran.

«Otro motivo para mi emoción es ver a Sophia de nuevo en la pantalla. Aprecio su generosidad al interpretar una historia italiana muy intensa, con una causa social importante que, por desgracia, sigue existiendo. Edoardo Ponti me envió la película con antelación este verano y me dijo que deseaba que mi voz llevara el mensaje de la película por todo el mundo y por supuesto me sentí muy halagada”, expresó Laura Pausini en un comunicado.

La melodía está disponible en todas las plataformas digitales y de streaming en cinco idiomas: inglés (Seen), español (Yo si), Portugués (Eu Sim), Francés (Moi Si) y su versión original en italiano (Io si).

La decisión de grabarla en varios idiomas fue de la propia Laura.

Cuando me dijeron que la versión italiana aparecería en la película en todo el mundo, me sentí honrada. Trabajé muy duro para que la letra sea tan emotiva como la versión en inglés escrita por Diane. Es una película italiana, filmada en Italia, con actores italianos y dirigida por un director italiano. Es una obra que muestra con orgullo nuestro sentimiento acogedor hacia personas de todo el mundo, y se trata de ser italiano y tener la actitud de no permanecer nunca en las sombras”, explicó Laura.