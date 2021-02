Celebra López Obrador decisión del TEPJF en cuanto a “las mañaneras”

El presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia en Palacio Nacional.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador festejó la decisión del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF) que dio marcha atrás a las restricciones impuestas por el INE a las “mañaneras”, las cuales prohibían al jefe del Ejecutivo federal hacer alusión a las campañas electorales de este año.

Al asegurar que no conoce personalmente a ninguno de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, el mandatario consideró que con la decisión emitida este miércoles se acaba con la censura que se pretendió aplicar a los diálogos circulares que lleva a cabo de lunes a viernes con los medios de comunicación.

«Celebro que el Tribunal Electoral haya tomado esa resolución de que no se limite y no se censure esta conferencia mañanera, según entiendo en ese sentido va la resolución del Tribunal.

“Actuaron muy bien, respeto mucho también a los consejeros del INE, pero tenemos unas diferencias que vienen de tiempo atrás, porque nosotros estando en la oposición padecimos de la falta de imparcialidad del INE y de algunos consejeros y hasta la fecha», expresó desde Palacio Nacional.

En ese sentido, López Obrador señaló que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, recientemente acudió a un evento y aprovechó para criticar al presidente de México y a su proyecto de manera directa.

Sin embargo, aseveró que respeta a las instituciones y al consejo general del INE.

Una vez más puntualizó que nunca mandó al diablo a las instituciones y que su dicho en el 2006 fue manipulado, ya que en el país existía una «República simulada» y en la actualidad las instituciones actúan con independencia para que nadie se ubique por encima de la ley.

«Celebro que las instituciones vayan actuando con libertad, con independencia, me gustaría conocer a los magistrados del Tribunal Electoral, pero no tengo el gusto de conocerlos, para que no se piense que son empleados del presidente como era antes, no los conozco, pero me da muchísimo gusto que ya no haya ataduras», destacó al concluir la conferencia de este jueves.

La noche de este miércoles los magistrados electorales consideraron —en sesión a puerta cerrada— que el INE se excedió en sus atribuciones al emitir las medidas cautelares al jefe del ejecutivo federal y a los servidores públicos a fin de que se abstuvieran de emitir comentarios de naturaleza electoral en las conferencias matutinas y giras de trabajo.